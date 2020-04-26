Кызыл, 26 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Вертолёты армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) начали принимать участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тува, сообщает 26 апреля пресс-служба ЦВО.
После обращения властей региона за помощью, командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным было принято решение направить на тушение природных пожаров транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
В борьбе с огнём задействована машина с авиабазы Кызыла. Экипаж вертолета выполняет сбросы воды на очаги природных пожаров в Каа-Хемском районе Тувы.
Кроме того, создана наземная группировка из ста военнослужащих, которая создаёт огнезащитные полосы вокруг посёлка Бояровка Каа-Хемского района.
Как сообщало ИА REGNUM, в Каа-Хемском районе Тувы сложилась сложная обстановка с природными пожарами. Горит трава и лес.
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