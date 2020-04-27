Тандынский район, Тува, , 16:26 — REGNUM В Туве по ситуации на 27 апреля действует четыре лесных пожара на общей площади около 3,3 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы.

Самое крупное возгорание в Тандынском лесничестве уже уничтожило почти 1,5 тыс. га леса. В Чаданском лесничестве огонь прошёлся по территории в 800 га. Наиболее близко к населённому пункту приблизилось возгорание в Каа-Хемском лесничестве, где пожар действует в 3,5 км от села Копту.

По предварительным данным, причиной всех возгораний стал человеческий фактор.

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