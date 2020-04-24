Хабаровск, , 06:18 — REGNUM Несостоявшегося террориста в Хабаровске приговорили к 11 годам колонии. Ранее он пытался улететь в Сирию, чтобы вступить в террористическую организацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

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21-летний житель Хабаровска был задержан осенью 2019 года. В ноябре он вступил в запрещенную террористическую организацию, дав согласие стать еёе членом. После этого он пытался улететь из России в Сирию.

Хабаровчанина задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД края и сотрудники УФСБ в регионе в аэропорту Хабаровска при попытке вылететь за границу.

Суд признал мужчину виновным по ст. 205 ч. 2 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы — 3 года в тюрьме и 8 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года УФСБ Хабаровска задержала телефонного террориста, «минировавшего» ТРЦ.