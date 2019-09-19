Хабаровск, , 11:22 — REGNUM Сотрудники ФСБ вычислили и задержали телефонного террориста, который на протяжении нескольких месяцев сообщал о «минировании» крупнейших торговых центров Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, ЕАО, вымогая деньги у собственников бизнеса за прекращение издевательства и доводя до бешенства горожан, которых по два-три раза в день эвакуировали из якобы «заминированных» ТЦ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Преступником оказался 37-летний уроженец Йошкар-Олы, с шестью судимостями за угоны автотранспорта, кражи, мошенничество. Свои «теракты» он провёл более 300 раз, и более 300 раз спецслужбы вынуждены были проводить эвакуации покупателей из ТЦ, что принесло большие убытки бизнесу.

Сейчас задержанного везут в Хабаровск для проведения следственных действий. Сотрудники ФСБ долго не могли вычислить преступника, так как он пользовался специальными устройствами, программами, разовыми электронными адресами при рассылке писем с сообщениями о минировании. С собственников торговых центров за прекращение издевательства он требовал от 1 до 2 млн рублей. Но бизнес отказался платить преступнику.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые сообщения о «массовом минировании» торговых центров в ДФО начали поступать ещё в начале июля 2019 года.