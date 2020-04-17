Минск, , 14:29 — REGNUM Спасение граждан Белоруссии в ситуации пандемии власти Белоруссии будут осуществлять на платной основе. В частности, граждане будут вынуждены оплатить свою эвакуацию из стран «с особо напряженной эвакуационной обстановкой», говорится в подписанном Александром Лукашенко указе.

Президентский указ № 128 принят «в целях организации эвакуационных рейсов» и опубликован на Национальном правовом интернет-портале постсоветской республики. Возможно, граждане Белоруссии в Шри-Ланке, Вьетнаме и других странах даже не подозревают наличии такого документа, по которому за их эвакуацию чиновники позже выставят счёт.

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Лукашенко наделил монопольным правом на эвакуацию граждан государственное ОАО «Авиакомпания «Белавиа». Госмонополисту предписано «обеспечить эвакуационные рейсы граждан Республики Беларусь, затраты по которым формировать с рентабельностью 3 процента».

Указом установлено, что эвакуированные граждане Белоруссии и их законные представители «обязаны возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов». Правительством Белоруссии утверждается порядок определения размера суммы возмещения, а также уведомления граждан о такой сумме.

Лукашенко установил «срок для добровольной уплаты гражданином суммы возмещения — не позднее 31 декабря 2020 г.». В указе отдельно прописано: «В случае неуплаты (уплаты не в полном объеме) гражданами суммы возмещения в срок… сумма возмещения взыскивается на основании исполнительной надписи нотариуса». При этом основанием для совершения исполнительной надписи нотариуса определена справка-расчёт от «Белавиа».

"Для взыскания суммы возмещения не требуется письменного признания гражданином своего долга», — сказано в указе Лукашенко.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко декларировал построение «социально ориентированного государства» и проводил президентские кампании под лозунгом «государство для народа». В развитых странах эвакуация граждан в чрезвычайных ситуациях происходит бесплатно — для этого граждане платят налоги, за счёт которых содержатся чиновники и государство в целом.

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