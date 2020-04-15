Подгорица, , 18:20 — REGNUM Европейская комиссия решила изъять Западные Балканы со списка стран, в которые запрещается экспорт медицинских средств из Евросоюза. Об этом её ранее просили министры иностранных дел стран региона Срджан Дарманович (Черногория), Бисера Туркович (Босния и Герцеговина), Глаук Конюфца (сепаратистское Косово), Никола Димитров (Северная Македония), Ивица Дачич (Сербия) и Гент Цакай (Албания).

«Европейская комиссия вчера начала консультации с государствами-членами ЕС о проекте решения, которое откроет возможность для адаптации европейской программы выдачи разрешения на экспорт медицинского оборудования. Эта срочная мера была введена 15 марта текущего года и действует по 25 апреля», — сообщили в министерстве иностранных дел Черногории.

Новое решение, которое должно вступить в силу с 26 апреля, содержит изменения, которые предусматривают возможность экспорта медоборудования из ЕС в страны Западных Балкан.

Напомним, что ранее в апреле Турция отправила в Черногорию различные медицинские материалах.

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