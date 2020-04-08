Подгорица, , 15:02 — REGNUM Медицинское оборудование, подготовленное министерством здравоохранения Турции по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, было отправлено в Черногорию и еще четыре страны, борющиеся с эпидемией COVID-19, сообщает пресс-служба президента Черногории.

«Черногория и Турция вместе в борьбе против COVID-19. Спасибо президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», — написал президент Черногории Мило Джуканович в своем аккаунте в Twitter.

«После отчаяния расцветают многие надежды … После наступления темноты сияют многие солнца … Для черногорского народа с любовью из Турции», — написано на посылках с медицинским грузом.

Также помощь из Турции была отправлена в Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.