Вена, , 17:38 — REGNUM В Верхней Австрии, в округе Линц-Ланд фермер закрыл 15 украинских рабочих «на карантин» в месте проживания, заявила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, сообщило 15 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место, и 15 сезонных рабочих с Украины были «закрыты на карантин», как он выразился, «нечестным фермером», — рассказала Зинкевич.

По её словам, фермер испугался, что украинские мигранты могут заразить других работников предприятия по переработке овощей. Из 15 мигрантов 12 согласились на «добровольное заточение», а трое отказались и написали жалобу на предпринимателя.

В данный момент австрийская прокуратура расследует обстоятельства дела. Фермера подозревают в незаконном лишении свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему звонят коллеги из соседних стран и просят прислать украинских трудовых мигрантов, поскольку некому выполнять сезонные полевые работы.

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