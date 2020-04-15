Вена, 15 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Верхней Австрии, в округе Линц-Ланд фермер закрыл 15 украинских рабочих «на карантин» в месте проживания, заявила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, сообщило 15 апреля информационное агентство «Укринформ».
По её словам, фермер испугался, что украинские мигранты могут заразить других работников предприятия по переработке овощей. Из 15 мигрантов 12 согласились на «добровольное заточение», а трое отказались и написали жалобу на предпринимателя.
В данный момент австрийская прокуратура расследует обстоятельства дела. Фермера подозревают в незаконном лишении свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему звонят коллеги из соседних стран и просят прислать украинских трудовых мигрантов, поскольку некому выполнять сезонные полевые работы.
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