Киев, , 17:19 — REGNUM Министры иностранных дел некоторых стран звонят украинскому коллеге с просьбой поскорее прислать гастарбайтеров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля в эфире телеканала «1+1».

Министр рассказал, что спрос на украинских трудовых мигрантов в мире очень велик.

«Уже есть такие случаи, когда мне звонят министры иностранных дел ряда стран и говорят: «Наша страна готова оплатить чартеры, готова всё оплатить, и документы» прямо сейчас, потому что весна, начинаются сезонные работы, рабочие нужны сейчас», — рассказал он.

Кулеба отметил, что главным препятствием остаётся пандемия коронавируса, из-за которой выезд сезонных рабочих с Украины может быть опасным. По этой причине окончательного решения по данному вопросу украинские власти пока не приняли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитический центр польской компании по международному трудоустройству Gremi personal выяснил, что более половины украинских мигрантов хотят остаться работать в Польше, а примерно треть мигрантов, уехавших домой на Украину, хотят вернуться обратно.

Читайте также: Украинские мигранты хотят вернуться в Польшу после пандемии — исследование