Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM В Республиканской инфекционной больнице Бурятии скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, врачи боролись за её жизнь 17 суток.

По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, у женщины были тяжёлые хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы. 28 марта у неё подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Она сразу была помещена в реанимацию, шесть суток находилась на аппарате ИВЛ. При лечении пациентки врачи консультировались с московскими специалистами.

«В таком возрасте организму трудно противостоять коронавирусной инфекции, поэтому ещё и ещё раз просим всех жителей республики беречь и заботиться о пожилых родственниках, не подвергать их опасности и соблюдать режим самоизоляции», — призвала министр.

Как отмечается, в настоящее время в реанимации в тяжёлом состоянии остаются семь пациентов с COVID-19. Один из них в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ. Всего в инфекционной больнице проходят лечение 69 человек.

Напомним, первой скончавшейся пациенткой с коронавирусом в Бурятии стала 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности. Как сообщало ИА REGNUM, двусторонняя пневмония у пациентки усугубилась на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, а также артериальная гипертония.

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