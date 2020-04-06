Улан-Удэ, , 13:02 — REGNUM В Бурятии скончалась пациентка с коронавирусом, проходившая лечение в инфекционной больнице. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 73-летняя женщина имела первую группу инвалидности.

По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, двусторонняя пневмония у пациентки усугубилась на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, а также артериальная гипертония. Она также перенесла инсульт. Заражение коронавирусом у неё подтвердили 2 апреля. Ранее инфекцию диагностировали у её брата, прибывшего из Иркутской области.

«Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики», — отметила она.

Министр выразила родственникам женщины соболезнования.

Читайте также: Назван регион — лидер по числу заражений коронавирусом на Дальнем Востоке