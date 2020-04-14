Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 92. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявили шесть новых случаев.

«В реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной — на аппарате ИВЛ», — добавили в ведомстве.

К сегодняшнему дню дезинфекцию провели на площади 123,3 тыс. квадратных метров. Круг контактных вырос до 2,67 тыс. человек, всех их обследовали. У восьми жителей подозревают наличие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения республики Евгения Лудупова заявила о «несколько» безответственном поведении молодых жителей, не соблюдающих режим самоизоляции. При этом они посещают пожилых родственников, заражая их новым вирусом.

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