Улан-Удэ, , 10:56 — REGNUM За минувшие выходные на территории Бурятии зарегистрировано 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, 74 раза пожарные выезжали на загорание травы и мусора, возникающие из-за палов растительности.

«По итогам проведенных рейдов в отношении 44 правонарушителей возбуждены административные дела за сжигание сухой растительности и несвоевременный покос травы. По результатам рассмотрения 37 протоколов виновные лица привлечены к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

В воскресенье, 12 апреля житель Хоринского района спровоцировал лесной пожар, разведя костёр рядом с деревьями. В результате сгорело около 12 гектаров леса. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела.

Напомним, на большей части территории республики с начала апреля действует особый противопожарный режим. Как сообщало ИА REGNUM, в этот период запрещено разводить костры в городах, сёлах и других территориях, выжигать траву и мусор, а также проводить другие работы, способные вызвать пожар.

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