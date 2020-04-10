Прибайкальский район, Бурятия, , 11:03 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии 8 апреля горел лес в трёх километрах от села Турка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о возгорании поступило от лесничего.

Пожар удалось локализовать на площади 0,7 гектара. На месте происшествия правоохранители нашли костровище, а также топор, котелок, сковороду и пакет с картофелем.

«Установлено, что брат и сестра 13 и 14 лет, проживающие в с. Турка, решив устроить пикник, развели костер в лесу. Затем, не убедившись в том, что костер потушен, ушли домой», — отметили в ведомстве.

В подростками сотрудники полиции провели профилактическую беседу, а на родителей составили административный протокол.

Напомним, в большинстве районов республики с начала апреля установлен особый противопожарный режим. Как сообщало ИА REGNUM, в этот период жителям запрещено разводить костры в городах, сёлах и других территориях, выжигать траву и мусор, а также проводить другие работы, способные вызвать пожар.

Читайте также:

В Бурятии ввели особый противопожарный режим

В Улан-Удэ пал травы едва не обернулся трагедией