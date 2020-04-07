Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM На большей части территории Бурятии постановлением правительства введён особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, он не действует лишь на территориях четырёх северных районов.

Жителям напомнили, что в период действия режима запрещено разводить костры в городах, сёлах и других территориях, выжигать траву и мусор, а также проводить другие работы, способные вызвать пожар. Штраф за нарушение может достигать для граждан 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс., для предпринимателей — до 40 тыс., для юрлиц — до 400 тыс. рублей.

Напомним, что на территории республики уже начались лесные пожары. Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю пожароопасного периода зарегистрировано 13 возгораний. Причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнём, а также выжигание травы. В первые сутки удалось потушить более 83% пожаров.

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