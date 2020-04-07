Улан-Удэ, , 13:18 — REGNUM В пригороде Улан-Удэ едва не сгорели жилые дома из-за пожара, начавшегося после пала травы. Сильный ветер раздул пламя, которое перекинулось на надворные постройки.

Однако прибывшим на место пожарным удалось отстоять дома.

«По оперативным данным, сгорела трава примерно на 10 гектарах, надворные настройки на трех участках. Отстояли 2 жилых дома. Угроза перехода на жилые дома снята», — передаёт «МК в Бурятии» сообщение Главного управления МЧС по республике.

Напомним, на территории Бурятии введён особый противопожарный режим. Как сообщало ИА REGNUM, в этот период жителям запрещено разводить костры в городах, сёлах и других территориях, выжигать траву и мусор, а также проводить другие работы, способные вызвать пожар.

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