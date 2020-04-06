Токио, , 08:48 — REGNUM Охрана премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержала возле его дома неизвестную женщину. Она арестована за попытку проникновения в жилище, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга 6 апреля на пресс-конференции в Токио.

Инцидент произошёл вечером 4 апреля, когда глава правительства находился в своём личном доме в столичном районе Томигая. Женщине удалось проникнуть в сад, где её задержали сотрудники охраны. Мотивы женщины не называются.

Суга подчеркнул, что к обеспечению безопасности важнейших лиц будут приложены все усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии готовятся объявить в Токио и Осаке локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), связанный с эпидемией коронавируса нового типа.

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