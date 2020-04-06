Токио, , 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.

Режим ЧС будет введён в Токио и Осаке, где последнее время зафиксирован обвальный рост числа инфицированных. По данным агентства, официальное решение о введении режима ЧС объявят в ближайшее время.

По последним данным университета Хопкинса, 3139 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Японии. Из этого числа 77 человек умерло, 514 выздоровело.