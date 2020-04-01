Симферополь, , 22:12 — REGNUM Уголовное дело в отношении четырёх мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудников полиции, призывавших их соблюдать режим самоизоляции, возбудили следователи в Республике Крым. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошёл 29 марта поздно вечером возле автостанции в посёлке Симеиз. Следствие установило, что к четверым мужчинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, обратились сотрудники полиции. Полицейские предупредили мужчин о запрете нахождения в общественном месте в нетрезвом виде, а также о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

В ответ мужчины оскорбили сотрудника полиции и его напарницу, а затем избили сотрудника. Подозреваемые в нападении на полицейских были задержаны.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемым по делу.

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