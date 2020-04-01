Краснодар, , 19:31 — REGNUM Более 120 нарушений режима самоизоляции и ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, выявлено в Краснодарском крае. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудниками управления Роспотребнадзора было выявлено 104 нарушений режима самоизоляции гражданами по месту пребывания на территории Краснодарского края. Речь идёт о лицах, которые нарушили домашний карантин после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. По каждому случаю был составлен протокол об административной ответственности.

Также были выявлены 22 нарушения постановлений главного государственного санитарного врача по региону и губернатора региона, которые установили для ряда организаций ограничения по допуску числа посетителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поддержке депутатами Мосгордумы введения штрафов за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение рекомендаций, предпринятых властями для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Москве.