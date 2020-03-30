Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM В Баунтовском районе Бурятии вынесли приговор работнику золотодобывающего предприятия, обвиняемому в незаконном обороте драгоценных металлов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, с июня по октябрь 2019 года мужчина добыл около 5 кг шлихового золота на сумму 7 млн рублей.

Как выяснилось, золото он «мыл» недалеко от участка предприятия. После окончания сезона старатель поехал с заготовленным металлом в Улан-Удэ для продажи. Однако в его планы вмешались сотрудники ФСБ.

«С предъявленным обвинением подсудимый Б. согласился, вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением», — отметили в суде.

В результате мужчину признали виновным и, с учётом смягчающих обстоятельств, приговорил к 2 годам лишения свободы условно, а также штрафу в 300 тыс. рублей.

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