Баунтовский район, Бурятия, , 09:41 — REGNUM В Бурятии назначили судебный штраф мужчине, обвиняемого в загрязнении поверхностных вод и причинении вреда рыбным запасам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Работая в подрядной организации он производил подготовительные работы для добычи золота в Баунтовском районе. При помощи тяжёлой техники он изменил естественное русло реки Багдаринка.

«Указанное привело к загрязнению водоема и гибели водных биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу. Ущерб, причиненный преступлением, составил 63,9 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

Мужчина уже в ходе предварительного расследования признал свою вину и возместил ущерб. В результате суд прекратил уголовное дело и применил «меру уголовно-правового характера», оштрафовав обвиняемого на 10 тыс. рублей.

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