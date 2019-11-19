Окинский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM В Бурятии выявлены нарушения в работе старательской артели по добыче золота. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики, компания «Китой» в 2018 году осуществляла сделки по купле-продаже драгоценных металлов, не уведомляя об этом Росфиномониторинг.

По постановлению прокурора района виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности. Отмечается, что по итогам проверки нарушения были устранены, а сведения представлены в Росфинмониторинг.

Напомним, алтайские коллеги бурятских золотодобытчиков также ранее попали в поле зрения прокуратуры. Как сообщало ИА REGNUM, компании загрязнили реку рыбохозяйственного значения первой категории, а также не проводят работы по рекультивации земель.

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