Хабаровск, , 08:40 — REGNUM Все дома престарелых и интернаты для инвалидов закрыты на карантин в связи с пандемией COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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«Во всех стационарных учреждениях, подведомственных минсоцзащиты края, введен карантин. Временно ограничены посещения. Введены утренние фильтры, усилена дезинфекция», — сообщили в минсоцзащиты края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске молодую женщину, летевшую в одном самолёте с зараженным коронавирусом, суд отправил в медицинский изолятор принудительно.