Куала-Лумпур, , 14:14 — REGNUM Число погибших от коронавируса на территории Малайзии увеличилось до 11 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Одним из погибших от коронавируса стал мужчина в возрасте 70 лет. Он посетил Индонезию в феврале 2020 года», — заявил представитель министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

Коронавирус к настоящему времени заразил более 3460 человек по всей Юго-Восточной Азии, при этом 86 человек погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигло 1306 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала страной с самым высоким числом летальных исходов от коронавируса среди стран Юго-Восточной Азии.

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