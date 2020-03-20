Джакарта, , 10:28 — REGNUM Индонезия стала страной с самым высоким числом летальных исходов от коронавируса среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Sindonews.

Глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что число погибших в Индонезии выше, чем в Малайзии и Таиланде. В то время как в Сингапуре, Вьетнаме, Брунее и Камбодже не сообщалось о смертельных случаях.

Издание также приводит последние данные о числе инфицированных коронавирусом в странах АСЕАН.

В Малайзии выявлено 900 случаев заражения коронавирусом и двое человек погибли. В Сингапуре зафиксировано 345 случаев. В Индонезии объявили о 309 инфицированных вирусом COVID-19 и 25 погибших. В Таиланде общее число заразившихся коронавирусом составляет 272 человека и один гражданин погиб. На Филиппинах обнаружено 217 человек, 17 из которых скончались.

Кроме того, 76 случаев заражения коронавирусом выявлено во Вьетнаме, 73 случая — в Брунее и 37 случаев — в Комбодже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сроки саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сдвинулись из-за пандемии COVID-19.

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