Лондон, , 10:26 — REGNUM В Лондоне на фоне пандемии коронавируса злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты, сообщает Daily Mail.

Так, 18 марта шесть человек попытались украсть алкоголь в одном из магазинов, молодые люди разбили витрину и скрылись.

Позже сотрудники полиции задержала подозреваемых. По данным правоохранителей, что за последние несколько дней это уже четвертый случай разбоя.

Вместе с тем издание отмечает, что в супермаркетах Лондона из-за коронавируса наблюдается невероятный ажиотаж — жители скупают продукты и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что переломить ситуацию с коронавирусом удастся за три месяца. По словам британского премьер-министра, в борьбе с вирусом медицина и учёные делают успехи. Начаты «исследования методом случайной выборки способов лечения болезни с участием первого британского пациента».

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