Лондон, , 18:11 — REGNUM Число людей, заболевших коронавирусом пневмонии COVID-19, выросло в Британии до 2626, сообщает 18 марта Sky News.

За последние сутки коронавирус был выявлен ещё у 676 человек. При этом число скончавшихся от коронавируса составило 72 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о вероятности кратного роста числа новых заражений в стране.

Напомним, 11 марта ВОЗ официально объявила ситуацию с коронавирусом пневмонии COVID-19 пандемией.

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