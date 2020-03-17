Магадан, Магаданская область, , 05:21 — REGNUM В Магаданской области с начала 2020 года зарегистрировано почти 12 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из них 29 — с жертвами и пострадавшими.

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По данным ГИБДД региона, отмечается рост ДТП на 20% в сравнении с 2019 годом.

Так, за два месяца случилось 29 ДТП, в которых один человек погиб, 36 получили различные травмы. В этих случаях 13 водителей были в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе совещания, где обсуждалась информация по аварийности, губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал изменить подход к работе и принимать меры по предписаниям ГИБДД.

«У нас пока ситуация не меняется. По принципу «пока все не перебьются — порядок не наведётся» — мы же не можем работать», — цитирует Носова «КолымаПлюс».

Как сообщало ИА REGNUM, за два месяца 2020 года на дорогах Бурятии произошло 113 ДТП с пострадавшими, в результате которых 11 человек погибли, 158 — травмированы.