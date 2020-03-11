Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM За два месяца с начала года на дорогах Бурятии произошло 113 ДТП с пострадавшими, в результате которых 11 человек погибли. Ещё 158 участников дорожного движения травмированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Самым распространенным видом ДТП остаются столкновения транспортных средств (53 факта), далее идут наезды на пешеходов (32 случая) и наезды на препятствия (12 фактов)», — добавили в министерстве.

В 16 авариях пострадали дети, один ребёнок погиб.

Пьяные водители стали виновниками в 17 ДТП, в результате которых погибли четыре человека. При этом инспекторы ГИБДД возбудили 579 административных дел в отношении водителей из-за управления машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, одно из самых резонансных происшествий произошло в январе в Прибайкальском районе. Как сообщало ИА REGNUM, внедорожник бывшего главы регионального политсовета «Единой России» и зампреда республиканского парламента Баира Жамбалова насмерть задавил 17-летнюю девушку. Предположительно за рулём машины был другой человек, что не спасло хозяина от отставки со своих постов.

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