Берлин, , 14:14 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает 12 марта издание Die Welt со ссылкой на данные американского Университета Джона Хопкинса.

Указано, что в Германии числится 2078 заболевших. Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) сообщает о 1567 зарегистрированных случаях, однако его данные обновляются только раз в день, отмечает издание.

Больше всего заболевших, по данным RKI, в земле Северный Рейн — Вестфалия — 484 человека. Там же зарегистрировано три летальных исхода. В федеральной земле Баден-Вюртемберг произошёл первый смертельный случай, от болезни скончался 67-летний мужчина.

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