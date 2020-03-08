Берлин, , 18:50 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рекомендовал отменить проведение массовых мероприятий в связи с активным распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в стране. Об этом 8 марта сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Он отметил, что до этого момента организаторы массовых мероприятий не шли на подобный радикальный шаг. Но, принимая в расчет динамичное распространение в ФРГ коронавируса, необходимо все-таки отказаться от мероприятий, в которых принимают участие большое количество людей, чтобы замедлить динамику распространения вируса.

«По итогам многочисленных переговоров я настоятельно советую отменить мероприятия с численностью участников в 1 тыс. и более», — заявил глава минздрава.

Также немецкое издание предполагает, что в скором будущем эти ограничительные меры могут затронуть футбольные матчи, выставки и концерты, хотя, на данном этапе, предложение Шпана носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 марта, в Германии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 847 человек. За последние сутки в Германии было выявлено 163 случая заболевания коронавирусом. Самое большое число заболевших зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, на втором месте по количеству заболевших находится Баден-Вюртемберг.

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