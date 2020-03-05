Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM Вице-спикер Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов написал заявление о досрочной отставке со своего поста. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии регионального заксобрания.

На предложения некоторых депутатов создать комиссию по вопросу его отставки, председатель парламента Владимир Павлов сообщил, что его заместитель уже сам написал такое заявление.

Напомним, карьера бывшего главы регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова пошла под откос после январского ДТП, в котором фигурировал его внедорожник. В результате погибла 17-летняя девушка. Как сообщало ИА REGNUM, президиум генерального совета правящей партии исключил его после этого из своих рядов.

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