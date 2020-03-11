Хабаровск, , 09:15 — REGNUM В Хабаровском крае начала работу «горячая линия» по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Управление Роспотребнадзора в регионе и минздрав края попросили жителей региона сообщать обо всех случаях возвращения из-за рубежа. Это необходимо для того, чтобы установить за прибывшими медицинский контроль. На такие меры решено пойти в связи с нарастанием в мире эпидемии коронавируса.

Всех граждан, прибывающих из-за рубежа, просят сообщать дату, место пребывания за границей, контактные данные. Власти гарантируют, что все данные будут использоваться исключительно государственными структурами в оперативных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай уверенно справляется с эпидемией коронавируса нового типа. Но инфекция распространяется в других странах. Коронавирус уже есть на всех континентах, кроме Антарктиды.