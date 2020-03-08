Дамаск, , 23:20 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб за минувшие сутки незаконными вооруженными группировками режим прекращения огня был нарушен восемь раз. Об этом 8 марта сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований», — отметил он.

Журавлев подчеркнул, что бандформирования подвергли обстрелу семь населенных пунктов в трех провинциях Сирии — в Алеппо, Латакии и Идлибе.

Кроме того, начальник российского Центра рассказал, что российские военные также провели патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо. В этот же день вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование.

Согласно представленной от Центра информации, ее сотрудниками были проведены гуманитарные акции, во время которых нуждающимся жителям трех провинций Сирии были переданы продуктовые наборы общим весом около 4 тонн, а также врачи Минобороны РФ осмотрели и оказали помощь 274 сирийским гражданам в населенных пунктах Алеппо и Хасеке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сирийский населенный пункт Амирия, расположенный в пригороде Алеппо, была доставлена гуманитарная помощь военными из российского Центра примирения враждующих сторон. Жителям поселка и беженцам военные передали продукты первой необходимости: одеяла, хлеб, наборы продуктов со сгущённым молоком, чаем, рисом, мукой и гречневой крупой.

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