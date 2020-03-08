Дамаск, , 01:16 — REGNUM Военная полиция России осуществила патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Об этом рассказал на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: …в провинции Алеппо… в провинции Ракка… в провинции Хасеке», — цитирует Журавлёва.

Кроме того, авиацией РФ было проведено авиапатрулирование следующих объектов: аэродром Камышлы — Телль-Эш-Шур-Габби — Алия — Телль-Эш-Шур-Габби — аэродром Камышлы.

Как сообщало 5 марта ИА REGNUM, военная полиция РФ совместно с турецкими военными провели совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии.

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