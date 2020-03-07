Донецк, , 15:39 — REGNUM Двое военнослужащих вооруженных сил Украины, находясь в блиндаже, погибли в результате пожара, возникшего после поджога сухой травы, сообщил 7 марта официальный представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада.

Инцидент произошел 4 марта на позициях 16-го батальона 58-й бригады ВСУ в Донбассе во время подготовки секторов стрельбы перед окопами.

«В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание и полное уничтожение одного из блиндажей, в котором в это время отдыхали двое украинских боевиков», — говорится в сообщении. Сообщается также, что боевики ВСУ не смогли своевременно выбраться из блиндажа ввиду того, что были сильно пьяны.

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Ранее в пресс-службе НМ ДНР сообщали об активизации украинских боевиков в зоне разведения сил в населенном пункте Петровское.