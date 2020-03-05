Мурманск, , 11:19 — REGNUM В Мурманской области военные следователи начали проверку по факту взрыва на полигоне в Печенгском районе. Сотрудники следственного ведомства устанавливают картину произошедшего.

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Как уточнил информированный источник «Интерфаксу», проверка проводится по статье 349 УК — «Нарушение правил обращения с оружием и предметами повышенной опасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве в Печенге, в результате которого пострадали пять военнослужащих, в сети сообщили местные жители. Как уточнили в пресс-службе Северного флота РФ, инцидент произошёл в воинской части в Печенгском районе Мурманской области вследствие «грубого нарушения требований безопасности». Во время плановых занятий по боевой подготовки взорвался имитационный боеприпас. Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы.

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