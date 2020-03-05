Мурманск, , 08:57 — REGNUM Причиной взрыва в воинской части в Печенгском районе Мурманской области стало грубое нарушение требований безопасности. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что в ходе плановых занятий по боевой подготовке из-за нарушения требований безопасности произошло «несанкционированное срабатывание маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».

"Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в воинской части под Мурманском пострадали пятеро военнослужащих-контрактников, они получили незначительные травмы.

Отметим, в середине февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих. Минобороны РФ информацию не прокомментировало.

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