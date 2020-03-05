Североморск, Мурманская область, , 07:12 — REGNUM Взрыв в воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошёл во время плановых занятий с использованием боеприпасов, передаёт 5 марта РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники.

Военнослужащие отрабатывали запуск дронов с имитацией бомб. По предварительной информации, один из аппаратов упал и взорвался.

Серьезные ранения получили шестеро человек: четверо сержантов, один рядовой и старший матрос. По информации телеканала, все они получили осколочные и минно-взрывные ранения, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Одному сержанту оторвало кисть левой руки и пальцы на другой.

Все пострадавшие были госпитализированы в Североморск.

Ранее источники сообщали, что травмы, полученные военными, оказались несерьезными.

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