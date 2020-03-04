Афины , , 14:56 — REGNUM Слезоточивый газ использован греческими силовиками против мигрантов из Турции, которые пытались попасть в Грецию из приграничного района. Об этом сообщает 4 марта агентство Reuters.

Столкновения произошли в утренние часы, в них участвовали мигранты, греческие полицейские и военные. Отмечается, что в район происшествия приехали пожарные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на греческо-турецкой границе обострилась 28 февраля, когда власти Турции объявили об открытии границ со странами ЕС для мигрантов. Такой шаг в Анкаре объяснили отказом Евросоюза полностью поддержать действия Турции в сирийском Идлибе.

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