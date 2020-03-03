Афины , , 21:56 — REGNUM Количество попыток незаконной миграции в Грецию из Турции, предотвращённых греческими силовиками, составило 26 532, сообщает 3 марта Афинское Македонское агентство новостей.

Уточняется, что такое число людей пытались незаконно пересечь греческо-турецкую границу с момента, когда власти Турции открыли дорогу нелегальной миграции.

Только в течение дня 3 марта полторы тысячи человек пытались прорваться в Грецию в районе Эврос. За этот день 32 человека попали в Греции под арест, а с момента открытия Турцией границы — 218 человек.

Задержанные мигранты находятся теперь в специальных центрах. Осуждённые за нелегальное проникновение в страну получат тюремные сроки.

Напомним, турецкие власти перестали сдерживать поток мигрантов, пытающихся пробраться в ЕС. Тем самым Анкара нарушила договорённость, которая была у неё до сих пор с Брюсселем.

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