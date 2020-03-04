Барун-Хемчикский район, , 10:47 — REGNUM Следователями в Туве начата проверка обстоятельств смерти новорожденной девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, её тело было обнаружено по месту проживания в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Предварительно установлено, что четвёртого марта мать во сне придавила младенца рукой, из-за чего та скончалась. Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Напомним, подобные случаи происходят в республике регулярно, несмотря на призывы специалистов матерям не спать с новорожденными в одной кровати. Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад следователи возбудили уголовное дело против матери, придавившей во сне ребёнка.

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