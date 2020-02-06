Кызыл, , 09:07 — REGNUM Следователи в Туве возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в причинении смерти по неосторожности подозревается 27-летняя мать.

«05 января 2020 года около 03−04 часов в частном домовладении по месту проживания в с. Целинном подозреваемая во время сна придавила грудного сына, 11.12.2019 года рождения, в результате чего наступила его смерть», — отметили в управлении.

В рамках уголовного дела следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

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