Кызыл, , 10:32 — REGNUM В Туве расследуется уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребёнка от механической асфиксии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Тело младенца без внешних признаков насильственной смерти было найдено дома в селе Баян-Гол Кызылского района поздно вечером 16 августа.

«Согласно результатам судебно-медицинского гистологического исследования смерть ребенка наступила от механической асфиксии, возникшей в результате перекрытия рукой матери дыхательных путей во время сна», — сообщили в СКР.

Дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.

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