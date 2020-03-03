Хабаровск, 3 марта 2020, 11:51 — REGNUM Жителей Хабаровского края с тяжёлым течением простудных заболеваний будут дополнительно обследовать на наличие коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В виду осложняющейся ситуации с коронавирусом и простудными инфекциями, власти региона приняли решение о дополнительном обследовании заболевших.
«Будем проверять на новый штамм коронавируса всех, у кого есть признаки тяжёлого течения простуды или пневмонии», — пояснили в правительстве Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подтверждён уже второй случай заболевших коронавирусом.