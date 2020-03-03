Триполи, 3 марта 2020, 01:22 — REGNUM Международный аэропорт «Митига», расположенный в Триполи, вновь приостановил работу из-за обстрелов, 2 марта сообщает портал Africanews.
Функционирование объекта прекращено до последующего уведомления. 28 февраля аэропорт также закрывали из-за обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта, в ходе боев на юге Триполи, погибли 23 военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, и пять бойцов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
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