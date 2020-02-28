Триполи, 28 февраля 2020, 20:00 — REGNUM Международный аэропорт «Митига» в Триполи закрыт после ракетного обстрела со стороны Ливийской национальной армии, сообщается 28 февраля в заявлении Правительства национального согласия в Twitter.
Уточняется, что из-за обстрела взлётно-посадочная полоса оказалась повреждена. Пребывающие в Триполи рейсы перенаправляются в аэропорт города Мисураты.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению Правительства национального согласия, Ливийская национальная армия атаковала утром 28 февраля «Митигу», его окрестности и ряд районов Триполи. Пострадала женщина.
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