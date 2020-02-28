Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, 28 февраля 2020, 17:31 — REGNUM На Урале перед судом предстанет жительница посёлка Ачит, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Красноуфимский районный суд.
Отметим, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 4 января 2020 года в доме по улице Кирова посёлка городского типа Ачит.
Читайте также: Свердловчанка до смерти забила своего сожителя молотком
По версии следствия, в тот вечер обвиняемая и её сожитель распивали спиртное, и в ходе застолья между ними возник конфликт. В итоге женщина вооружилась молотком и нанесла мужчине несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте преступления.
Читайте ранее в этом сюжете: Свердловчанка до смерти забила своего сожителя молотком