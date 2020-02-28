Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 17:31 — REGNUM На Урале перед судом предстанет жительница посёлка Ачит, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Красноуфимский районный суд.

Отметим, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 4 января 2020 года в доме по улице Кирова посёлка городского типа Ачит.

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По версии следствия, в тот вечер обвиняемая и её сожитель распивали спиртное, и в ходе застолья между ними возник конфликт. В итоге женщина вооружилась молотком и нанесла мужчине несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте преступления.

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