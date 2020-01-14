Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 13:18 — REGNUM В Свердловской области 47-летней жительнице Ачитского района предъявлено обвинение в убийстве своего 50-летнего сожителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По ходатайству следователей, Красноуфимский районный суд избрал для гражданки меру пресечения — арест в следственном изоляторе. На данный момент продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств преступного деяния.

По версии следствия, убийство произошло 4 января 2020 года после ссоры сожителей по месту их жительства. Будучи в пьяном виде, обвиняемая вооружилась молотком и нанесла по голове потерпевшего несколько ударов, от которых мужчина скончался на месте.